"Станет следующим": Менеджер Уайлдера озвучил главное условие для боя с Джошуа

Американский и британский экс-чемпионы все еще могут встретиться в ринге.

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался по поводу возможности проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По его словам, они все еще могут встретиться в ринге, если его подопечный одолеет Чжана Чжилея в ближайшем поединке.

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"Я не знаю, что Джошуа будет делать дальше, но если Уайлдер возьмет верх, то их бой станет следующим.

Я не хочу смотреть слишком далеко, нам предстоит опасная задача в лице Чжилея. Он грозный оппонент для любого бойца, и мы должны с ним справиться. Я думаю, что Уайлдер это сделает", - цитирует Финкеля Sky Sports.

Бой Уайлдер - Чжилей состоится 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Уайлдер выбрал более легкого для себя соперника между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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