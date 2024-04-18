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"Наглухо вырубает": тренер Уайлдера дал дерзкий прогноз на бой с Усиком

Скотт оценил перспективы своего подопечного.
Сегодня, 13:31
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что его подопечный может победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам эксперта, американец нокаутирует украинца.

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"Я могу представить, как он наглухо вырубает Усика. Александр меньше, а Деонтей хорошо дерется с левшами, поэтому здесь все звезды сходятся для того, чтобы Усик оказался в нокауте.

Главное, чтобы Деонтей оставался сфокусированным, был очень сдержанным, ответственным в защите и действовал правильно. Если он будет следовать этим правилам, то для меня он непобедимый. Когда Деонтей отходит от этих вещей, он рискует проиграть.

Поединок с Усиком - это еще один большой бой, он всегда будет актуален. Бой с Джошуа все еще актуален, поединок с Фьюри - это большое событие в боксе, так что Деонтей находится в хорошем положении. Я ожидаю увидеть Деонтея Уайлдера, которого я знаю", - сказал Скотт сайту Sky Sports.

Ранее Уайлдер выбрал более легкого для себя соперника между Фьюри и Усиком.

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