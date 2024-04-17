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Хргович сделал дерзкое заявление насчет возможного боя с Усиком

Хорват оценил себя на фоне Дюбуа.
Сегодня, 14:55
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что смог бы выступить в бою против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика намного лучше, чем его следующий оппонент Даниэль Дюбуа.

По словам хорвата, он бы нанес первое поражение украинцу.

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"Я уверен, что одолею любого. Так что я побью Усика. Если я и не побью его, то выступлю намного лучше, чем Дюбуа. Он однозначно меня не остановит. 

Усик - отличный, потрясающий боец, но я думаю, что выступлю намного лучше", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.

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