Хргович сделал дерзкое заявление насчет возможного боя с Усиком

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что смог бы выступить в бою против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика намного лучше, чем его следующий оппонент Даниэль Дюбуа.

По словам хорвата, он бы нанес первое поражение украинцу.

Читай также: Дюбуа дал Фьюри совет на бой с Усиком

"Я уверен, что одолею любого. Так что я побью Усика. Если я и не побью его, то выступлю намного лучше, чем Дюбуа. Он однозначно меня не остановит.

Усик - отличный, потрясающий боец, но я думаю, что выступлю намного лучше", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!