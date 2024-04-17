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Определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется

Хорватский гигант является запасным.
Сегодня, 09:04
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обязательный претендент на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что является запасным бойцом на поединок за абсолютное чемпионство в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам хорвата, его предупредили, чтобы он был готов к бою, если он сорвется.

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"Посмотрим, что произойдет 18-го мая. Возможно, их боя 18-го мая вообще не будет. Может быть, что-то случится снова и мне придет прыгнуть и разбить Усика. 

Никогда не знаешь, что произойдет. Мне сказали, что я должен быть готов вмешаться", - приводит слова Хрговича Boxing News 24.

Филип Хргович
Филип Хргович / Источник: Getty Images

Ранее промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа.

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