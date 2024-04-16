"Прощание с титулом WBC": Промоутер Усика подколол Фьюри за недавнюю пресс-конференцию
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о недавней пресс-конференции обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, посвященной предстоящему бою.
Представитель украинского боксера предположил, что на этом мероприятии британец попрощался со своим чемпионским поясом.
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"Это был прощальный реквием. Тайсон Фьюри собрал СМИ, чтобы устроить прощание со своим чемпионским титулом WBC. Я уверен, что ему было немного стыдно прямо это признать, поэтому они пытались выступить уверенно.
Но реальный факт заключается в том, что я слышал его прогноз насчет того, что бой закончится рано. Поединок действительно завершится в пределах отведенной дистанции", - цитирует Красюка World Boxing News.
Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее менеджер Усика рассказал, как влияет на Александра трешток Фьюри.
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