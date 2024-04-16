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Менеджер Усика рассказал, как влияет на Александра трешток Фьюри

Климас оценил поведение британца перед боем с украинцем.
Сегодня, 12:47
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас высказался по поводу пиара боя украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, слова британца никак не влияют на его подопечного.

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"Высказывания Фьюри вообще не влияют на Усика. Совсем никак. Он даже не слушает, что кто-то ему говорит. Усик не думает об этом. Вы можете сказать ему все, что захотите, но он не думает об этом. Он это не слушает. Тем более, когда ему что-то говорят люди вроде Тайсона Фьюри.

Усик просто сосредоточен на себе, и его даже не волнует, что Фьюри будет делать на ринге. Александр знает, что он будет делать на ринге. Он остановит Тайсона Фьюри", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Поединок Усика с Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее менеджер Усика оценил шансы на срыв боя с Фьюри.

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