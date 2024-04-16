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Менеджер Усика оценил шансы на срыв боя с Фьюри

Климас раскрыл подробности подготовки украинца.
16 апреля, 10:22
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке украинца против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам функционера, он верит, что титульный бой больше не сорвется.

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"Я думаю, что наконец-то мы увидим этот бой. Я верю, что пришло время для этого поединка.

В команде Усика ничто особо не поменялось, все осталось прежним. Зачем что-то чинить, если оно не сломалось? Он таким образом всего добился в первом тяжелом весе и добивается в супертяжелом", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Поединок Усика с Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Изначально бой должен был пройти в феврале, однако британец травмировался.

Ранее катмен украинца предположил, станет ли рассечение проблемой для Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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