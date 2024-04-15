Представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри

Титул выполнен в украинских и британских цветах.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик(21-0, 14 КО) проведет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24) КО).

Президент WBC Маурисио Сулейман представил пояс, который будет стоять на кону боя.

Титул выполнен в украинских и британских цветах.

Бой состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее бывший чемпион объяснил, почему Усик проиграет Фьюри.

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