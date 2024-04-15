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"Для него нет плана, чтобы победить": Экс-чемпион объяснил, почему Усик проиграет Фьюри

Крис Алгиери оценил шансы украинца и британца в будущем поединке.
Сегодня, 13:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Крис Алгиери поделился мыслями о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, он видит фаворитом британца и считает, что украинца может не хватить на весь поединок, чтобы противостоять сопернику.

"Усик - тактик, стратег, который хорошо двигается, отлично использует основы. Он левша с хорошими навыками. В команде Усика сказали, что Фьюри восприимчив к некоторым трюкам, которые используют левши.

Усик старается быть невидимым, находясь за передней ногой соперника. Он всегда выигрывает битву за позицию, но ему придется быть сосредоточенным всю ночь напролет. Двенадцать раундов - это очень долгое время, особенно против парня, который будет иметь преимущество в 55-60 фунтов".

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"Тайсон Фьюри - крупный боец и он знает, как использовать свои габариты. Он большой, спортивный, ловкий, хорошо двигается и имеет отличный джеб. Парень знает, как использовать грязный бокс на ближней дистанции. Фьюри постоянно опирается на своего соперника.

Сможет ли Усик использовать свои ноги достаточное количество раундов, чтобы избежать преимущества Тайсона Фьюри в габаритах? У Тайсона отличный бензобак и он очень подвижен. Усик никогда не проигрывал, но у меня для него нет плана, чтобы победить Фьюри", - приводит слова Алгиери ProBox TV.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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