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"Впечатляет его способность побеждать": Тренер Фьюри расхвалил Усика

Наставник британского боксера оценил будущего соперника.
15 апреля, 08:59
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем сопернике своего подопечного чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике.

Представитель британского рассказал, что его впечатляет в украинце.

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"Я обдумал все возможные варианты. Я не просто просыпаюсь и говорю, что нужен нокаут, вот и все. У меня есть мозг, которым я пользуюсь. Я много думаю. Я должен обдумать каждый вариант, который может произойти. Потом я соединяю все воедино и заставляю работать.

Что касается Усика, то меня впечатляет его способность побеждать то, как он может создавать выигрышные ситуации. Меня не волнует, вырубает он своих соперников или нет. Парень знает, как побеждать. Он не знает горечи поражения, как и Тайсон. Вот на что я обращаю внимание больше всего", - приводит слова тренера Boxing Social.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик ШугарХилл Стюард

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