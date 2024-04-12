iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри

Цена за самые дешевые места довольно демократичная.
Сегодня, 18:41
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Стартовала продажа билетов на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Цена за билет на самые дешевые места составляет всего 70 саудовских риалов (около 700 гривен - прим.).

Читай также: На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком

Самые дорогие билеты будут стоить намного больше, а именно 1500 риалов, что составляет примерно 15 тысяч гривен.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри должен состояться 18 мая. Сначала он должен был пройти в феврале этого года, но противостояние пришлось перенести из-за рассечения, которое получил "цыганский король"

Стоит также сказать, что независимо от результата этого поединка между боксерами должен состояться реванш, дату которого определят позже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком "Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком
"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе "Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе
На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком
Свитолина сыграет с румынской спортсменкой в рамках Кубка Билли Джин Кинг Свитолина сыграет с румынской спортсменкой в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Теннис21:14
Свитолина сыграет с румынской спортсменкой в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Теннис21:04
Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния
Европа20:52
Один из важных игроков Реала близок к возвращению в старт после тяжелой травмы
Теннис20:25
Цуренко сыграет с румынкой в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Европа20:16
Хави: Решение уйти из Барселоны - правильное
Европа19:44
Манчестер Юнайтед может вернуть в состав своего скандального вингера
Европа19:11
Барселона интересуется одноклубником Трубина
Бокс18:41
Стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри
Европа18:11
Легенда Ливерпуля: Не считаю Холанда игроком мирового класса
Европа17:44
Аллегри прокомментировал свое будущее на фоне слухов об увольнении
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK