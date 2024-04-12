Стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри

Цена за самые дешевые места довольно демократичная.

Стартовала продажа билетов на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Цена за билет на самые дешевые места составляет всего 70 саудовских риалов (около 700 гривен - прим.).

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Самые дорогие билеты будут стоить намного больше, а именно 1500 риалов, что составляет примерно 15 тысяч гривен.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри должен состояться 18 мая. Сначала он должен был пройти в феврале этого года, но противостояние пришлось перенести из-за рассечения, которое получил "цыганский король"

Стоит также сказать, что независимо от результата этого поединка между боксерами должен состояться реванш, дату которого определят позже.

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