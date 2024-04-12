На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что планирует выступать еще несколько лет, на протяжении которых собирается десять раз выйти в ринг.

Британский боксер перечислил, кто является его потенциальными соперниками в этих поединках.

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"Мы обсуждаем еще десять боев, и это моя цель. Мне даже нет 36 лет, так что когда мне будет 40, то и всем этим бойцам исполнится около 40. Если их смогут быстро выстроить в очередь, то я с ними разберусь. Я могу показать все свои лучшие качества, когда у меня идут два, три, четыре боя подряд. Если промоутеры смогут это сделать, то будет невероятно.

Я подерусь с Усиком, снова с Усиком, потом дважды с Джошуа, если его к тому времени не побьют. Это четыре боя. Затем - с Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом, потом - с Джозефом Паркером. Это уже семь. Дальше я отправлюсь в Америку и разберусь с американцем. Возможно, проведу четвертый бой с Уайлдером. Может быть, я подерусь с европейцем, каким-то Агитом Кабайелом. Затем в десятом бою, вероятно, устрою трилогию с Усиком", - приводит слова Фьюри Mirror.

Ранее Фьюри объяснил, почему Усик его не победит.

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