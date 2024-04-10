Фьюри спрогнозировал, как завершился бы бой с Усиком, если бы он выпил 7,5 литров пива

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о бое против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британец, он победил бы украинца, если бы выпил много пива.

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"Если бы я не тренировался на протяжении всего этого лагеря, если бы весил 160 килограммов и выпил перед боем 7,5 литров пива Peroni, а на следующий день вышел бы на ринг, то что бы он мне сделал? Прыгал бы вокруг меня и джебил?

Я ничего не отнимаю у Усика, но он ничего не смог поделать с Дереком Чисором. Это был бой 50 на 50", - сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Тайсон жестко высмеял Кличко за помощь Усику.

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