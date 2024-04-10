Фьюри назвал свое "секретное оружие" в лагере перед боем с Усиком
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о подготовке к бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.
По словам британца, у него есть секретное оружие - его отец.
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"Я усердно тренируюсь. Я в фантастической форме. Конечно же, меня ждет огромный бой. У меня нет права на ошибку, я должен пройти через это. Я чувствую себя фантастически за 40 дней до поединка. Я ни на что не жалуюсь. Я работаю очень упорно.
В этот раз в моем лагере находится мой папа, так что у меня есть мое секретное оружие. В моем лагере находятся все парни и девушки. У меня в лагере собралась полная цирковая труппа", - сказал Фьюри на пресс-конференции.
Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее Тайсон жестко высмеял Кличко за помощь Усику.
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