Фьюри назвал свое "секретное оружие" в лагере перед боем с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о подготовке к бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, у него есть секретное оружие - его отец.

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"Я усердно тренируюсь. Я в фантастической форме. Конечно же, меня ждет огромный бой. У меня нет права на ошибку, я должен пройти через это. Я чувствую себя фантастически за 40 дней до поединка. Я ни на что не жалуюсь. Я работаю очень упорно.

В этот раз в моем лагере находится мой папа, так что у меня есть мое секретное оружие. В моем лагере находятся все парни и девушки. У меня в лагере собралась полная цирковая труппа", - сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Тайсон жестко высмеял Кличко за помощь Усику.

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