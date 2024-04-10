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Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику

Британец вспомнил, как победил Владимира.
10 апреля, 21:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри потроллил своего бывшего соперника Владимира Кличко.

Британец отреагировал на то, что легендарный боксер дал советы обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

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"Это, стало быть, очень хороший совет, не так ли? Как проиграть "Цыганскому королю?" Как Владимир, мой старый приятель, может давать кому-то советы? Он бы использовал это сам, если бы у него было какое-нибудь представление о том, как побить меня, не так ли?

Я преподал старому Владимиру односторонний урок бокса. Он был очень хорошим чемпионом, точно таким же, как и этот парень. Тогда я говорил, что если я не смогу победить его, то, видимо, я бесполезный. Я скажу снова: если я не могу победить Усика, то, стало быть, я плохой. Вот вам заголовок: "Если Тайсон Фьюри не сможет побить Усика, то он плохой". Конец истории, поскольку нет смысла как-то жестить на этот счет", - сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее тренер британца расхвалил Усика, назвав его главный навык.

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