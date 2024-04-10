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Тренер Фьюри расхвалил Усика, назвав его главный навык

Стюард отметил высокий уровень мышления у украинца.
Сегодня, 19:19
Тайсон Фьюри и Шугар Хилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и Шугар Хилл Стюард / Getty Images

Шугар Хилл Стюард, тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), поделился мнением о сопернике своего подопечного обладателя WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14).

По словам специалиста, украинский боксер имеет высокий уровнь IQ, ведь может думать о нескольких вещах одновременно.

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"Усик, как говорил Тайсон, большой чемпион. Он умеет думать. Усик способен перехитрить этих ребят.

Они могут думать об одной-двух вещах, а он о трех-четырех. У Тайсона то же самое. Тайсон думает о пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти вещах. Это как шахматная партия", - сказал Стюард на пресс-конференции.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Тайсон признался, как пережил перенос поединка с украинцем.

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