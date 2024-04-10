"Было не мое время": Фьюри оценил перенос боя с Усиком

Британец высказался о своей готовности к поединку с украинцем.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился мнением о переносе поединка против обладателя WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам британца, сейчас он готов сразиться за титульный пояс.

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"Сначала я был немного удручен, в первый день или около того. Но впоследствии, как и все в жизни, я понял, что Божье время безупречно, совершенно. Это не поздно, не рано, это очень вовремя.

Тогда еще не было мое время драться за чемпионский титул, но 18 мая придет мое время", - сказал Фьюри на пресс-конференции .

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Фьюри включил Усика в пятерку лучших супертяжеловесов мира.

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