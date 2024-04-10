iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Было не мое время": Фьюри оценил перенос боя с Усиком

Британец высказался о своей готовности к поединку с украинцем.
Сегодня, 18:56
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился мнением о переносе поединка против обладателя WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам британца, сейчас он готов сразиться за титульный пояс.

Читай также: "Размер имеет значения": Фьюри оценил габариты Усика

"Сначала я был немного удручен, в первый день или около того. Но впоследствии, как и все в жизни, я понял, что Божье время безупречно, совершенно. Это не поздно, не рано, это очень вовремя.

Тогда еще не было мое время драться за чемпионский титул, но 18 мая придет мое время", - сказал Фьюри на пресс-конференции .

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Фьюри включил Усика в пятерку лучших супертяжеловесов мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милевский назвал самый важный матч в своей карьере Милевский назвал самый важный матч в своей карьере
"Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика "Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика
Тренер Фьюри расхвалил Усика, назвав его главный навык Тренер Фьюри расхвалил Усика, назвав его главный навык
Элитное антитеррористическое подразделение будет охранять стадион во время матча ПСЖ - Барселона Элитное антитеррористическое подразделение будет охранять стадион во время матча ПСЖ - Барселона
Помочь журналистам

Видео

Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина19:40
Милевский назвал самый важный матч в своей карьере
Бокс19:28
"Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика
Бокс19:19
Тренер Фьюри расхвалил Усика, назвав его главный навык
Лига Чемпионов19:16
Элитное антитеррористическое подразделение будет охранять стадион во время матча ПСЖ - Барселона
Европа18:58
Бавария продлит контракт с преемником Нойера и снова отправит его в аренду
Бокс18:56
"Было не мое время": Фьюри оценил перенос боя с Усиком
Лига Чемпионов18:32
Виноват ли Лунин? Анри оценил первый пропущенный гол Реала в матче с Ман Сити
Бокс18:30
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Бокс18:15
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес: прогноз на титульный бой
Украина18:11
Плей-офф Суперлиги Украины: Черкасские Мавпы и Днепр проведут второй матч полуфинальной серии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK