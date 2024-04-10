"Размер имеет значения": Фьюри оценил габариты Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке против Александра Усика.

По словам британца, украинец меньше в габаритах, а это повлияет на итог очного боя.

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"Я просто лучше Усика. Я буду в своей лучшей форме за карьеру. Габариты? Весовые категории в боксе придуманы не просто так. Когда боксер крузервейта поднимается в супертяжелый вес, то обычно находят проблемы с большими ребятами.

Ты можешь победить посредственного супертяжа, но не можешь победить элитного, потому что размер имеет значение. Это факт", - приводит слова Тайсона Sky Sports.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее наследник Фьюри дал совет Тайсону перед боем с украинцем.

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