Хаттон: Лучшая версия Фьюри победит лучшую версию Усика

Авторитетный британский ветеран Рикки Хаттон заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам опытного спортсмена, "Цыганский король" превосходит украинца за счет своих навыков и габаритов.

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"Лучшая версия Фьюри победит лучшую версию Усика. У него есть рост, размах рук, скорость. Он может драться как вблизи, так и на дистанции. Фьюри дерется и в стойке левши, и в стойке правши. Все, что делает Тайсон, он делает лучше, чем Усик.

Усику не хватает габаритов, он меньше. В то же время Фьюри дрался с Деонтеем Уайлдером, с Диллианом Уайтом - большими супертяжеловесами. Внезапно теперь ему придется драться с этим маленьким снайпером, который будет бить бум-бум-бум-бум-бум. Усик меньше него, и я думаю, что это усложнит бой для Фьюри, но в конечном итоге я считаю, что он найдет способ. Тайсона очень сложно переработать", - сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее наследник Фьюри дал совет Тайсону перед боем с Усиком.

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