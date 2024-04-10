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Промоутер Фьюри включил Усика в пятерку лучших супертяжеловесов мира

Фрэнк Уоррен озвучил свой список сильнейших.
Сегодня, 00:44
Фьюри, Уоррен, Арум и Усик / Getty Images
Фьюри, Уоррен, Арум и Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, озвучил свою пятерку лучших бойцов дивизиона.

Представитель британского боксера, безусловно, назвал первым своего подопечного, а также включил в список его будущего соперника обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

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"Я бы сказал Тайсон Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и, наверное, Джозеф Паркер", - сказал Уоррен.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик показал, как готовится к титульному бою с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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