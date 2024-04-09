"Такое случается": Промоутер стал на защиту Фьюри, из-за рассечения которого перенесли бой с Усиком

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный не заслуживает критики за рассечение, из-за которого был перенесен бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, подобное могло случиться с каждым.

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"Такое случается. Один из величайших боев, которые мы помним - Али против Формана. Люди забыли, что этот бой также был перенесен, по-моему, на шесть недель, потому что Форман получил рассечение на тренировке. Это бокс, такое случается.

Бойцы надевают шлемы и так далее, но все равно происходит много контактов, и травмы могут случиться. Это не что-то, что не происходило раньше, не случалось в главных титульных боях в супертяжелом весе. Такое уже было", - сказал Арум в комментарии BoxNation.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

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