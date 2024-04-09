iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Такое случается": Промоутер стал на защиту Фьюри, из-за рассечения которого перенесли бой с Усиком

Представитель британца ответил на критику своего подопечного за полученную травму.
Сегодня, 20:59
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный не заслуживает критики за рассечение, из-за которого был перенесен бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, подобное могло случиться с каждым.

Читай также: "Осталось очень много вопросов": Промоутер Фьюри выразил беспокойство перед боем с Усиком

"Такое случается. Один из величайших боев, которые мы помним - Али против Формана. Люди забыли, что этот бой также был перенесен, по-моему, на шесть недель, потому что Форман получил рассечение на тренировке. Это бокс, такое случается.

Бойцы надевают шлемы и так далее, но все равно происходит много контактов, и травмы могут случиться. Это не что-то, что не происходило раньше, не случалось в главных титульных боях в супертяжелом весе. Такое уже было", - сказал Арум в комментарии BoxNation.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

Статьи по теме

"Возможно, он уже не тот": Промоутер Фьюри оценил Усика перед боем "Возможно, он уже не тот": Промоутер Фьюри оценил Усика перед боем
"Очень конкурентный": Промоутер не смог определить фаворита боя Ломаченко - Камбосос "Очень конкурентный": Промоутер не смог определить фаворита боя Ломаченко - Камбосос
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024 Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:12
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Украина21:59
Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024
Европа21:45
Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Судаковым
Европа21:15
Зинченко - в запасе на игру против Баварии
Бокс20:59
"Такое случается": Промоутер стал на защиту Фьюри, из-за рассечения которого перенесли бой с Усиком
Лига Чемпионов20:39
Лунин - в старте на матч против Ман Сити
Украина20:34
Упущенное Днепром-1 преимущество и камбэк Зари в обзоре матча УПЛ
Другие страны20:05
Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию
Украина19:52
Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025
Европа19:30
Экс-защитник Арсенала: Эта команда похожа на ту, которая дошла до финала Лиги чемпионов в 2006
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK