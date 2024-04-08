"Осталось очень много вопросов": Промоутер Фьюри выразил беспокойство перед боем с Усиком

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британца выразил беспокойство по поводу ужасной формы подопечного во время встречи с Фрэнсисом Нганну и рассчитывает, что тот подойдет к поединку с украинцем в лучшем состоянии.

Читай также: Усик выделил главное преимущество Фьюри

"Я верю, что нас ждет отличный бой. Безусловно, это историческое событие. Я всегда думал, что Фьюри огромный фаворит в этом противостоянии, из-за его габаритов и боксерских способностей.

Но меня очень беспокоит то, как он выглядел в последнем бою против Нганну. Я был там. Мне показалось, что он ужасно провел тот бой. У меня есть два объяснения. Во-первых, он действительно не тренировался. Во-вторых, когда боксер стареет, то теряет некоторые качества, особенно в физическом плане. Так ли это, мы узнаем 18-го мая.

Если Тайсон будет на высоте. Если мы увидим Фьюри, который был в последних двух боях с Уайлдером, в поединке с Уайтом, то Усик или другой супертяжеловес не сможет победить его. Все же осталось очень много вопросов, на которые мы узнаем ответы очень скоро", - сказал Арум в комментарии BoxNation.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!