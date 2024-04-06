Промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о бое британца с

обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Читай также: "Готов творить историю": Усик высказался о бое с Фьюри

По словам специалиста, украинец будет бить в место рассечения, которое британец получил во время спарринга, но это не помешает Тайсону победить.

"Я бы это сделал. Конечно, Усик будет бить туда, где у Тайсона было рассечение. Но не стоит переживать.

Вспомните бой против Отто Валлина. Тайсон получил ужасное рассечение в том поединке, но все же убедительно победил. Хотя травма было очень серьезной", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Отметим, что Тайсон победил Валлина единогласным решением судей - 118-110, 117-111, 116-112.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!