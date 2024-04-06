Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Легендарный боксер Рой Джонс-младший оценил шансы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
По словам знаменитого спортсмена, "Цыганский король" не оставит шансов украинцу.
Читай также: "Готов творить историю": Усик высказался о бое с Фьюри
"Усик - отличный тактик, но он не такой уж взрывной. Если бы он был взрывным, то это была бы проблема. Когда ты боец поменьше и дерешься с большим парнем, то должен принести взрывчатку на ринг, иначе твой оппонент не будет тебя уважать.
Если он не найдет эту взрывчатку, до того, как они окажутся в ринге, он не победит. Мне плевать, что говорят все остальные.
Тайсон не воспринимал Нганну всерьез, поэтому провел тот бой так, как провел. Но он все еще Тайсон Фьюри и будет относиться к Александру Усику серьезно", - приводит слова Джонса talkSPORT.
Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее катмен Тайсона определил риск срыва боя с Александром.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!