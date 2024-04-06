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Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Легенда бокса назвал единственное условие для победы украинца.
Сегодня, 07:23
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс-младший оценил шансы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам знаменитого спортсмена, "Цыганский король" не оставит шансов украинцу.

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"Усик - отличный тактик, но он не такой уж взрывной. Если бы он был взрывным, то это была бы проблема. Когда ты боец поменьше и дерешься с большим парнем, то должен принести взрывчатку на ринг, иначе твой оппонент не будет тебя уважать.

Если он не найдет эту взрывчатку, до того, как они окажутся в ринге, он не победит. Мне плевать, что говорят все остальные.

Тайсон не воспринимал Нганну всерьез, поэтому провел тот бой так, как провел. Но он все еще Тайсон Фьюри и будет относиться к Александру Усику серьезно", - приводит слова Джонса talkSPORT.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее катмен Тайсона определил риск срыва боя с Александром.

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