"Готов творить историю": Усик высказался о бое с Фьюри
Украинский чемпион высоко оценил значимость будущего поединка.
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер в своем Instagram напомнил о будущем мегафайте, опубликовав постер поединка и сопроводив его громким заявлением.
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"Готов творить историю", - написал Усик.
Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер Фьюри оценил его готовность к бою с Усиком.
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