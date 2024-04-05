"Готов творить историю": Усик высказался о бое с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер в своем Instagram напомнил о будущем мегафайте, опубликовав постер поединка и сопроводив его громким заявлением.

Читай также: После рассечения: катмен Фьюри определил риск срыва боя с Александром Усиком

"Готов творить историю", - написал Усик.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри оценил его готовность к бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!