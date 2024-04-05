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"Готов творить историю": Усик высказался о бое с Фьюри

Украинский чемпион высоко оценил значимость будущего поединка.
Сегодня, 14:29
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер в своем Instagram напомнил о будущем мегафайте, опубликовав постер поединка и сопроводив его громким заявлением.

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"Готов творить историю", - написал Усик.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри оценил его готовность к бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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