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"Увидим лучшего Тайсона": Промоутер Фьюри оценил его готовность к бою с Усиком

Представитель британца заверил, что его подопечный подойдет к поединку в оптимальных кондициях.
Сегодня, 10:59
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о бое против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, его подопечный понимает всю значимость будущего противостояния, поэтому подойдет к поединку в полной готовности.

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"Могу сказать, что Фьюри в день боя с Нганну, не был готов драться против кого угодно, но Фрэнсис сделал то, что должен был сделать. После первого поединка с Уайлдером, который мы не продвигали, мы провели бой против Валлина, в котором Фьюри выглядел довольно обычным бойцом. Он провел тот поединок нормально, но далеко от того, чтобы его выступление можно было назвать великолепным.

Перед реваншем с Уайлдером он привел себя в форму, как морально, так и физически. Фьюри провел оба поединка против Уайлдера великолепно, нокаутировав Деонтея в обоих. В бою с Диллионом Уайтом он также выглядел потрясающе. В поединке с Чисорой он не делал ничего, кроме того, чтобы их противостояние было конкурентным, давайте будем честными. В бою с Нганну он снова был обычным бойцом.

Но давайте не будем забывать, что для Фьюри это все характерно. Он знает, насколько сложный бой ему предстоит против Усика. Усик - потрясающий боец, который ни разу не проигрывал. Поэтому я не сомневаюсь, что 18-го мая мы увидим лучшего Тайсона Фьюри", - приводит слова Арума Daily Mail.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика поставил под сомнение поединок с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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