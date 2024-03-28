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"Нет никаких гарантий": Промоутер Усика поставил под сомнение бой с Фьюри

В команде украинского боксера опасаются, что британец снова попытается избежать поединка.
Сегодня, 15:42
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, не уверен, что бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри состоится.

По словам представителя украинского боксера, они все еще скептически относятся к тому, что британец выйдет в ринг в запланированную дату.

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"У меня нет никаких гарантий, что первый бой когда-нибудь состоится. Тайсон Фьюри уже четыре раза подряд снимался с поединка.

Мы даже решили прекратить все шутки и критику в адрес Фьюри, чтобы поддержать его уверенность в себе. Так что если мы еще что-то можем сделать, чтобы помочь ему выйти на ринг с Усиком, мы готовы это сделать", - приводит слова Красюка Boxing News 24.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри предсказал исход боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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