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"Увидите прежнего Тайсона": Промоутер Фьюри предсказал исход боя с Усиком

Представитель британца оценил его готовность к поединку с украинцем.
Сегодня, 09:42
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его бое с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Представитель британского боксера уверен, что его подопечный подойдет к поединку в оптимальной форме и одержит досрочную победу.

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"Я чувствовал, что Тайсон сможет остановить Усика, еще когда контракт был подписан. Фьюри очень усердно тренировался, и получил рассечение.

Существует разница между его формой зимой и возвращением в тренировочный лагерь. Очевидно, что у него была пара недель на восстановление, но ему не нужно было заново сбрасывать вес.

У Тайсона уже оптимальный вес, а это значит, что он наберет скорость, наберется мощи и вы увидите на ринге прежнего Тайсона Фьюри. Он нокаутирует Усика", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тони Беллью назвал единственный шанс, благодаря которому Фьюри победит Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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