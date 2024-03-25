"Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким": Фьюри - о бое с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику.

"Цыганский король" записал обращение, в котором показал, как готовится к бою.

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"Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким.

Уже совсем скоро, Усик. Ты получишь это, кролик (показывает кулак – прим.)", — сказал Фьюри.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде.

Ранее тренер последней жертвы Усика назвал фаворита его боя с Фьюри.

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