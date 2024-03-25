Бывший менеджер Кличко объяснил, почему Усик победит Фьюри

Бывший менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что считает обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика фаворитом боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинский боксер должен одержать победу, поскольку обладает лучшей техникой и более психологически устойчив.

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"Я предсказываю победу по очкам для Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри. Усик лучше как боец в техническом плане. У него намного больше опыта. Он провел 350 боев в качестве любителя в двух весовых категориях. Усик также боксировал против более сильных оппонентов в профессионалах.

Лучшими соперниками Фьюри были Владимир Кличко, которому на тот момент исполнилось почти 40 лет, и очень ограниченный Деонтей Уайлдер с одним трюком в рукаве. Даже обычные игры разума Фьюри неэффективны против Усика. Александр - спокойный парень, психологически он сильнее Фьюри", - цитирует Бенте WorldBoxingNews.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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