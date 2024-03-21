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Промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри

Красюк оценил статус британского чемпиона.
Сегодня, 21:00
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона IBF, IBO, WBA, WBO в сверхтяжелом весе Александра Усика, высказался о противостоянии своего клиента с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Функционер рассказал, что второй поединок боксеров должен пройти до конца текущего года.

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"Теоретически реванш должен состояться до конца 2024 года. Однако мы все знаем, что Фьюри не является лучшим в мире "реваншером". Когда он проиграет Александру, то его действия будет трудно предсказать. Я говорю это, но у меня нет гарантии, что и первый бой когда-нибудь состоится.

Цель Усика – получить четвертый пояс в тяжелом весе и завершить миссию получения статуса абсолютного чемпиона. После выполнения этой миссии можно будет рассматривать другие варианты", - приводит слова промоутера World Boxing News.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Ранее Тайсон сделал неожиданное заявление об Усике.

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