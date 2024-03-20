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"Когда одолею его, подерусь с ним снова": Фьюри очертил сроки проведения реванша с Усиком

Британский боксер нацелен на два поединка с украинцем.
Вчера, 22:58
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что сейчас полностью сконцентрирован на будущем противостоянии с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, после их первого поединка до конца этого года они должны будут провести реванш, на кону которого уже не будет пояса IBF.

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"Я знаю, что люди хотят получить поединок со мной. Но когда я одолею Усика, я стану абсолютным чемпионом. И потом я подерусь с ним снова.

Насколько я понимаю, один титул будет отобран. Так что у меня будет два боя с Александром Усиком в этом году", - сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри оценил свою форму за девять недель до боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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