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Фьюри оценил свою форму за девять недель до боя с Усиком

Британский боксер заверил, что будет готов выйти в ринг против украинца.
Сегодня, 11:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о будущем поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британец заявил, что пребывает в хорошей форме, несмотря на то что только недавно начал тренировочный лагерь, и выразил уверенность, что хорошо подготовится к бою.

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"Я в хорошей форме. У меня осталось девять недель до боя. Так что через девять недель вы можете спросить меня, в форме ли я и готов ли к бою?

Я только начал сборы, буквально несколько дней назад. Так что да, я точно буду в форме и готов к бою", - приводит слова Фьюри Manchester Evening News.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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