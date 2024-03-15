Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что будет делать, если его ближайший соперник обладатель титула WBC Тайсон Фьюри снова попытается избежать боя.

Украинский боксер отметил, что независимо от действий "Цыганского короля" собирается выйти в ринг 18 мая и готов принять любого оппонента, которого ему назначит Всемирный боксерский совет, если британец откажется от поединка и своего титула.

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"Я обязательно буду драться 18 мая. Мои тренировки не пройдут даром. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам. Я должен побороться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Мне не важно, кто будет соперником. Так уж получилось, что на моем пути к бесспорному чемпионству стоит Тайсон Фьюри. Но если Фьюри не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью проведу бой за титул с тем, кого WBC выберет в качестве претендента", - приводит слова Усика Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик начал тренировочный лагерь к бою с Фьюри.

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