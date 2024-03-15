iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя

Украинский чемпион твердо намерен выйти в ринг 18 мая.
Сегодня, 12:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что будет делать, если его ближайший соперник обладатель титула WBC Тайсон Фьюри снова попытается избежать боя.

Украинский боксер отметил, что независимо от действий "Цыганского короля" собирается выйти в ринг 18 мая и готов принять любого оппонента, которого ему назначит Всемирный боксерский совет, если британец откажется от поединка и своего титула.

Читай также: "Усердно работаю": Фьюри продемонстрировал, как готовится к бою с Усиком

"Я обязательно буду драться 18 мая. Мои тренировки не пройдут даром. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам. Я должен побороться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Мне не важно, кто будет соперником. Так уж получилось, что на моем пути к бесспорному чемпионству стоит Тайсон Фьюри. Но если Фьюри не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью проведу бой за титул с тем, кого WBC выберет в качестве претендента", - приводит слова Усика Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик начал тренировочный лагерь к бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
"Усердно работаю": Фьюри продемонстрировал, как готовится к бою с Усиком "Усердно работаю": Фьюри продемонстрировал, как готовится к бою с Усиком
"Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком "Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде состоится последний мужской спринт в сезоне
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:52
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс12:30
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя
Европа12:29
Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд
Бокс12:00
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Европа11:57
Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА
Теннис11:35
Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США
Теннис11:20
"Мир не чувствует, как быстро все может измениться": Костюк высказалась о войне в Украине
Европа10:56
Салах установил очередной рекорд Ливерпуля
Украина10:45
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало игрока Шахтера, а Черноморец подписал экс-хавбека житомирян
Украина10:39
Экс-игрок Полесья присоединился к Черноморцу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK