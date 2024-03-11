Усик начал тренировочный лагерь к бою с Фьюри
Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), сообщил, что украинец начал готовиться к бою против Тайсона Фьюри.
По словам специалиста, команда Усика рассчитывает на поединок с британцем в мае.
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"С Александром все хорошо. Он уже начал лагерь. Сейчас он находится в лагере в Испании, тренируется и готовится к бою.
Мы надеемся, молимся о том, чтобы поединок состоялся. Надеюсь, все будет хорошо, и 18 мая эти мужчины выйдут в ринг, победит лучший", - приводит слова Климаса iFL TV.
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