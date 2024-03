Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, "Цыганский король" фаворит, но украинец может удивить соперника.

Читай также: "Мы идеальны": Златан с бывшим оппонентом Усика посетили Гран-при Саудовской Аравии

"Трудно сказать. Я бы отдал предпочтение Фьюри, но думаю, что даже сейчас Усик - недооцененный боксер.

Так что будет интересно посмотреть, как Фьюри будет этому противодействовать", - написал Льюис на своей странице в Х.

Kinda hard to say. I’d give Fury the advantage but i think, even now, Usyk is an underrated boxer. So it will be interesting to see how Fury counters that.