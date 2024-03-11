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"Мы идеальны": Златан с бывшим оппонентом Усика посетили Гран-при Саудовской Аравии

Для полноты картины на общей фотографии не хватало еще победителя заезда.
Сегодня, 09:48
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

В субботу, 9 марта, в Джидде состоялся Гран-при Саудовской Аравии, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Второй этап Формулы 1 посетило множество звезд шоу-бизнеса и спорта. Одним из таких стал нынешний советник президента Милана Златан Ибрагимович.

В паддоке шведский футболист встретился с Энтони Джошуа, который незадолго до гонки победил Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке в Эр-Рияде.

По такому случаю Ибрагимович решил опубликовать в Instagram совместное фото с британцем, оставив типичную для себя подпись.

"Мы не пытаемся быть идеальными, мы идеальны", - написал Златан.

Источник: скриншот

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После того, как Ферстаппен выиграл свою вторую гонку в сезоне, Златан Ибрагимович отправился обратно в Италию на матч Милана и Эмполи, который завершился минимальной победой "россонери".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Энтони Джошуа Златан Ибрагимович Гран-при Саудовской Аравии

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