Милан - Эмполи 1:0 обзор матча и результат игры 10.03.2024
"Россонери" поднялись на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.
В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура Серии А Милан принимал Эмполи. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил вингер "россонери" Кристиан Пулишич. Американский футболист отличился на 41-й минуте встречи.
Таким образом, после 28 туров Серии А Милан занимает второе место, набрав 59 очков.
В свою очередь Эмполи идет на 16-й строчке с 25-ю баллами.
Статистика матча Милан - Эмполи 28-го тура Серии А
Милан - Эмполи 1:0
Гол: Пулишич, 41
Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 0.16
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 17 - 12
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