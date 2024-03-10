Милан - Эмполи 1:0 обзор матча и результат игры 10.03.2024

В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура Серии А Милан принимал Эмполи. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил вингер "россонери" Кристиан Пулишич. Американский футболист отличился на 41-й минуте встречи.

Источник: Getty Images

Таким образом, после 28 туров Серии А Милан занимает второе место, набрав 59 очков.

В свою очередь Эмполи идет на 16-й строчке с 25-ю баллами.

Статистика матча Милан - Эмполи 28-го тура Серии А

Милан - Эмполи 1:0

Гол: Пулишич, 41

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 0.16

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 14 - 5

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 17 - 12

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