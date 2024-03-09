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Автоспорт

Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1

Британец очень здорово провел свою дебютную гонку.
Вчера, 22:12
Оливер Бермэн / Getty Images
Оливер Бермэн / Getty Images

В Джидде завершился второго гоночный этап Формулы 1 сезона-2024.

Победителем Гран-при Саудовской Аравии стал Макс Ферстаппен из Ред Булл. Однако гонщиком дня болельщики признали дебютанта Феррари Оливера Бермэна.

Британец финишировал на седьмом месте, заработав в своей первой в карьере гонке в Ф1 сразу шесть очков.

Как сообщает F1 Stats Guru, этот результат позволил Бермэну заслужить статус самого успешного тинейджера в истории "королевы автоспорта".

Он превзошел достижения Даниила Квята и Себастьяна Феттеля.

Россиянин в своей дебютной гонке финишировал девятым, заработав два балла.

Четырехкратный чемпион мира в свою очередь финишировал выше представителя болот (восьмым), однако в те времена была другая система начисления очков, а потому за свою первую гонку в Ф1 Себ заработал лишь одно очко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Саудовской Аравии

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