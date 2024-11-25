ПСВ - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 27.11.2024
В среду, 27 ноября, Шахтер встретится в гостях с ПСВ в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.
На данный момент "горняки" занимают 28-е место в турнирной таблице, набрав четыре балла. Команда Марино Пушича сыграла вничью с Болоньей (0:0), уступила Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1), а также одолела Янг Бойз (2:1). Эйндховенцы в свою очередь с пятью очками идут на 24-й позиции, проиграв Ювентусу (1:3), разойдясь миром со Спортингом (1:1) и ПСЖ (1:1) и разгромив Жирону (4:0).
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Матч ПСВ - Шахтер состоится в Эйндховене на стадионе Филипс. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер
В предстоящем поединке эксперты считают очевидным фаворитом нидерландкую команду, отдавая ей явное предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.
Прогноз букмекеров на матч ПСВ - Шахтер
- Победа ПСВ - 1.44
- Ничья - 5.20
- Победа Шахтера - 7.00
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии ПСВ и Шахтера забьют, составляет 1.83, а на противоположный результат - 1.98.
Статистика противостояния ПСВ и Шахтера
ПСВ и Шахтер до этого в своей истории еще ни разу не встречались на международной арене. При этом "горняки" играли с рядом других представителей Нидерландов: Аяксом, Фейенордом, АЗ, Утрехтом, Фортуной, Родой и Витессом. Эйндховенцы же также пересекались с украинским командами: Динамо, Днепром, Металлистом и Черноморцем.
ПСВ на основном этапе Лиги чемпионов также еще сыграет против Бреста, Црвены Звезды и Ливерпуля.
Шахтеру в нынешнем розыгрыше турнира еще предстоят матчи с Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча ПСВ - Шахтер.
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