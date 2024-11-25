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ПСВ - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов 27.11.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги чемпионов-2024/25.
Сегодня, 15:10
ПСВ - Шахтер: где смотреть матч / Getty Images
ПСВ - Шахтер: где смотреть матч / Getty Images

В среду, 27 ноября, Шахтер проведет выездной матч с ПСВ в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25.

"Горняки" после четырех поединков занимают 28-ю строчку в турнирной таблице с четырьмя очками. Команда Марино Пушича завершила вничью матч с Болоньей (0:0), потерпела поражения от Аталанты (0:3) и Арсенала (0:1), а также обыграла Янг Бойз (2:1). Эйндховенцы в свою очередь с пятью баллами идут 24-ми, проиграв Ювентусу (1:3), разойдясь миром со Спортингом (1:1) и ПСЖ (1:1) и разгромив Жирону (4:0).

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Матч ПСВ - Шахтер будет сыгран в Эйндховене на стадионе Филипс. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Где и когда смотреть матч ПСВ - Шахтер

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча ПСВ - Шахтер, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между нидерландской и украинской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Где состоится матч ПСВ - Шахтер

ПСВ примет Шахтер на стадионе Филипс (или ПСВ-Стадион для УЕФА). Эта арена является домашней для эйндховенской команды, также она принимала матчи национальной сборной Нидерландов, поединки Евро-2000 и была местом проведения финала Кубка УЕФА 2006 года.

Источник: Getty Images

Вместимость стадиона, где состоится матч ПСВ - Шахтер, составляет 35 119 зрителей.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч ПСВ - Шахтер.

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