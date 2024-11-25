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ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 27.11.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Сегодня, 14:35
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча / Getty Images
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча / Getty Images

В среду, 27 ноября, Шахтер сыграет на выезде с ПСВ в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

"Горняки" после четырех проведенных поединков идут 28-ми в турнирной таблице с четырьмя баллами. Команда Марино Пушича разошлась миром с Болоньей (0:0), проиграла Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1), а также победила Янг Бойз (2:1). Эйндховенцы в свою очередь с пятью очками занимают 24-ю строчку, уступив Ювентусу (1:3), сыграв вничью со Спортингом (1:1) и ПСЖ (1:1) и разгромив Жирону (4:0).

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Матч ПСВ - Шахтер состоится в Эйндховене на стадионе Филипс. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ - Шахтер

Трансляция матча ПСВ - Шахтер будет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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До этого поединка ПСВ и Шахтер никогда не пересекались на международном уровне, хотя и имеют достаточно большую историю противостояний с представителями стран соперника. Эйндховенцы ранее встречались с Динамо, Днепром, Металлистом и Черноморцем, а "горняки" в свою очередь играли против Аякса, Фейенорда, АЗ, Утрехта, Фортуны, Роды и Витесса.

ПСВ на основном этапе Лиги чемпионов еще сыграет с Брестом, Црвеной Звездой и Ливерпулем.

Шахтеру в нынешнем розыгрыше турнира еще предстоят матчи против Баварии, Бреста и Боруссии Дортмунд.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч ПСВ - Шахтер.

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