iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Энцо, я скучаю": игроки Лестер после поражения Челси улетели в клуб в Данию

Футболистам больше нравился предыдущий тренер.
Сегодня, 13:10
Гарри Винкс и уже бывший тренер Стив Купер / Getty Images
Гарри Винкс и уже бывший тренер Стив Купер / Getty Images

В столице Дании, городе Копенгаген, были замечены как минимум четыре футболиста Лестера, устроившие Рождественскую вечеринку.

Происходило все всего через несколько часов после поражения в домашнем матче против Челси в рамках чемпионата Англии.

На видео попали англичане Гарри Винкс и Конор Коади, танцевавшие и веселившиеся с другими посетителями клуба. Рядом с ними танцевал парень, который держал табличку с надписью "Энцо, я скучаю". Скорее всего, надпись была адресована бывшему тренеру "лисов" Энцо Мареске, который сейчас тренирует Челси и с новой командой победил прежнюю.

По данным датских СМИ, в клубе также были замечены игроки сборной Дании Янник Вестергор и Виктор Кристиансен, также выступающие за Лестер.

Отметим, что уже на следующий день после матча (а также этой вечеринки), главный тренер Лестера Стив Купер был уволен. Сообщалось, что у Купера были проблемы с Вестергором и другими игроками, но он даже отстранил от тренировок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: расписание и результаты матчей Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: расписание и результаты матчей
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы
ПСВ - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:53
Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов14:35
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов14:10
Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы
Лига Чемпионов14:00
ПСВ - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Теннис13:43
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
Европа13:31
Президент одного из клубов УПЛ выписал солидную премию сборной Украины
Лига Чемпионов13:15
Шахтер и ПСВ рассудит арбитр, при котором Ризнык пропустил два гола
Европа13:10
"Энцо, я скучаю": игроки Лестер после поражения Челси улетели в клуб в Данию
Европа12:42
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2024/25: Ман Сити падает все ниже
Киберспорт12:18
Определились все участники Perfect World Shanghai Major 2024 из Counter Strike 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK