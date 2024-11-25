"Энцо, я скучаю": игроки Лестер после поражения Челси улетели в клуб в Данию

В столице Дании, городе Копенгаген, были замечены как минимум четыре футболиста Лестера, устроившие Рождественскую вечеринку.

Происходило все всего через несколько часов после поражения в домашнем матче против Челси в рамках чемпионата Англии.

На видео попали англичане Гарри Винкс и Конор Коади, танцевавшие и веселившиеся с другими посетителями клуба. Рядом с ними танцевал парень, который держал табличку с надписью "Энцо, я скучаю". Скорее всего, надпись была адресована бывшему тренеру "лисов" Энцо Мареске, который сейчас тренирует Челси и с новой командой победил прежнюю.

По данным датских СМИ, в клубе также были замечены игроки сборной Дании Янник Вестергор и Виктор Кристиансен, также выступающие за Лестер.

Отметим, что уже на следующий день после матча (а также этой вечеринки), главный тренер Лестера Стив Купер был уволен. Сообщалось, что у Купера были проблемы с Вестергором и другими игроками, но он даже отстранил от тренировок.

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