Аутсайдер АПЛ уволил главного тренера

Лестер Сити официально объявил об отставке Стива Купера.

Валлийский специалист возглавил клуб в июне, заменив ушедшего Энцо Мареску. Однако добиться успехов в новом клубе не удалось.

На текущий момент после 12-ти туров Лестер идет на 16 месте, лишь на два очка опережая команды в зоне вылета.

В последних пяти матчах у "лисов" нет ни одной победы - четыре поражения и одна ничья. Именно неудовлеторительные результаты и стали, вероятно, причиной отставки Купера.

Пока Лестер будет искать нового тренера руководить командой будет Бен Доусон.

Ранее также Ливерпуль вырвал тяжелую победу у Саутгемптона.

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