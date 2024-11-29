Ван Нистелрой возглавил аутсайдера АПЛ

Рууд ван Настилерой официально возглавил Лестер Сити.

"Лисы" объявили о назначении 48-летнего специалиста на должность главного тренера. Контракт подписан до 2027 года.

Напомним, что ранее клуб отправил в отставку Стива Купера, при котором команда имеет всего 10 очков после 12-ти туров АПЛ.

Ван Нистелрой же ранее входил в тренерский штаб тен Хага в Манчестер Юнайтед, а до этого работал с ПСВ. С нидерландским клубом специалист выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее также сообщалось, что форвард одного из английских аутсайдеров заинтересовал большие клубы.

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