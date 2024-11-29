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Челси и Манчестер Юнайтед следят за бывшим форвардом Манчестер Сити

Лиам Делап снова может оказаться в большом клубе.
Сегодня, 19:25
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Нападающий Ипсвича Лиам Делап привлек внимание английских грандов, пишет 90Min.

По информации издания, как минимум Челси и Манчестер Юнайтед внимательно следят за успехами 21-летнего форварда.

Напомним, Делап - воспитанник академии Сити, перешедший прошлым летом в Ипсвич за 17 млн евро.

В текущем сезоне Лиам уже провел 13 матчей, в которых отличился шестью голами.

Подписание Делапа укладывается в политику Челси, который готовы вкладывать в молодых перспективных игроков. Также Делап интересен и МЮ, прри условии, что Джошуа Зиркзе так и не заиграет при Амориме.

Ранее также сообщалось, где может продолжить карьеру Поль Погба. 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лиам Делап

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