Челси и Манчестер Юнайтед следят за бывшим форвардом Манчестер Сити
Лиам Делап снова может оказаться в большом клубе.
Нападающий Ипсвича Лиам Делап привлек внимание английских грандов, пишет 90Min.
По информации издания, как минимум Челси и Манчестер Юнайтед внимательно следят за успехами 21-летнего форварда.
Напомним, Делап - воспитанник академии Сити, перешедший прошлым летом в Ипсвич за 17 млн евро.
В текущем сезоне Лиам уже провел 13 матчей, в которых отличился шестью голами.
Подписание Делапа укладывается в политику Челси, который готовы вкладывать в молодых перспективных игроков. Также Делап интересен и МЮ, прри условии, что Джошуа Зиркзе так и не заиграет при Амориме.
Ранее также сообщалось, где может продолжить карьеру Поль Погба.
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