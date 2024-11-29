Погба может стать игроком аутсайдера АПЛ
В услугах француза заинтересован лондонский клуб.
Французский полузащитник Поль Погба имеет достаточно интересный вариант продолжения карьеры.
Как сообщает издание Goal. в услугах Погба заинтересован лондонский Фулхэм. Окружение футболиста также считает этот вариант привлекательным, поскольку, желает, чтобы он вернулся в АПЛ.
Насколько стороны близки к тому, чтобы согласовать дальнейшее сотрудничество пока остается неизвестным.
Поль сможет выступать за любой свой новый клуб лишь в марте 2025 года, поскольку, продолжает отбывать свою дисквалификацию.
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