Погба может стать игроком аутсайдера АПЛ

Французский полузащитник Поль Погба имеет достаточно интересный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает издание Goal. в услугах Погба заинтересован лондонский Фулхэм. Окружение футболиста также считает этот вариант привлекательным, поскольку, желает, чтобы он вернулся в АПЛ.

Насколько стороны близки к тому, чтобы согласовать дальнейшее сотрудничество пока остается неизвестным.

Поль сможет выступать за любой свой новый клуб лишь в марте 2025 года, поскольку, продолжает отбывать свою дисквалификацию.

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