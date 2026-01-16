iSport.ua
Футбол

Ван Нистелрой нашел новую работу

Специалист в скором времени начнет работать.
Вчера, 22:18       Автор: Антон Федорцив
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Бывший наставник английского Лестера Рууд ван Нистелрой возвращается к ремеслу. Он заключил контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов, сообщает официальный сайт организации.

Тренер 1 февраля присоединится к штабу сборной Нидерландов. Ван Нистелрой станет ассистентом Рональда Кумана. Он будет работать в национальной команде до завершения ЧМ-2026.

Ван Нистелрой в третий раз будет работать в штабе "оранжевых". Экс-форвард помогал Гусу Хиддинку, Дэнни Блинду, Франку де Буру и Дуайту Лодевегесу. В качестве футболиста он провел 70 матчей за Нидерланды, в которых оформил 35 голов.

К слову, ранее сборная Франции выбрала базу на период ЧМ-2026.

