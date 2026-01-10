Сборная Франции выбрала базу на ЧМ-2026

"Трехцветные" будут гостить в Массачусетсе.

Национальная команда Франции определилась с местом базирования на чемпионате мира-2026. Подопечные Дидье Дешама разместятся в Бостоне, сообщает L'Equipe.

"Трехцветные" будут проживать в отеле Four Seasons, где делегация зарезервировала все номера. Французы будут тренироваться на полях частной бизнес-школы колледжа Бэбсона. База расположена в 30-ти минутах поездки от центра города чемпионов.

Сборная Франции на Мундиале будет выступать в квартете I. Там соперниками команды Дешама будут национальные команды Сенегала, Норвегии и победитель межконтинентального плей-офф. Матчи "трехцветных" примут Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия.

Напомним, ранее ФИФА раскрыла схему распределения призовых на ЧМ-2026.

