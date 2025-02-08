Манчестер Юнайтед еле обыграл Лестер и прошел в 1/8 финала Кубка Англии

В пятницу, 7 февраля, Манчестер Юнайтед принимал дома Лестер в рамках 1/16 Кубка Англии.

Несмотря на статус аутсайдера, Лестер выглядел ничуть не хуже соперника, а моментов создал в два раза больше в первом тайме. Хозяева толком ничего не могли придумать в финальной трети.

И поплатились за это. На 42-й минуте Декордова-Рид первым сориентировался в штрафной и добил мяч в упор в ворота Онана. А вот во втором тайме ситуация кардинально изменилась.

Хозяева прибавили по всем параметрам и вскоре стало понятно, что гол вот-вот случится. И на 68-й минуте Зиркзе, едва выйдя на поле, отправил мяч в ворота. После этого МЮ надавил еще сильнее, и на самой последней минуте матча Харри Магуайр замкнул подачу со штрафного, подарив своей команде пропуск в следующий раунд турнира.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер 1/16 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед - Лестер 2:1

Голы: Зиркзе, 68, Магуайр, 90+3 - Декордова-Рид, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.89

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 6

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 6 - 1

Фолы: 10 - 11

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